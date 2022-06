Jacky Ickx, un champion toutes catégories

Jacky Ickx, fils du journaliste spécialisé dans le domaine automobile, Jacques Ickx est né à Bruxelles le 1er Janvier 1945. Son célèbre papa a remporté le rallye Liège-Rome-Liège en tant que copilote de Johnny Claes en 1951. L’année d’avant, son frère Pascal devenait le plus jeune pilote d’avion au monde, à l’âge de 13 ans avant de s’illustrer lui aussi sur des circuits automobiles, aux 24 Heures de Spa, notamment. Bref, la compétition anime les membres de la famille Ickx. Jacky lui emboîte le pas en 1963 au Tour de France automobile. C’est le début d’une longue carrière marquée par de nombreuses victoires. En 1967, il est champion d’Europe de Formule 2 et se tourne rapidement vers la Formule 1. En F1, il remporte huit grands prix : France en 1968, Allemagne et Canada en 1969, Autriche, Canada at Mexique en 1970, Pays-Bas en 1971 et Allemagne en 1972. C’est un record pour un pilote belge qui n’a pas encore été égalé à ce jour. En 1979, il abandonne la Formule 1.

Jacky Ickx affiche un palmarès tout aussi impressionnant en endurance. Il est d’ailleurs surnommé " Monsieur Le Mans " en raison de ses 6 victoires aux 24 heures du mans, compétition d’endurance qu’il a remportée en 1969, 1975, 1976, 1977, 1981 et 1982. Le champion belge a aussi engrangé de nombreux succès sur les circuits du monde entier : Spa, Francorchamps, Monza, Imola, Daytona, kyalami, Nurburgring , Monaco,…Dans les années 80, il opte pour les grands rallyes d’Afrique et décroche le Paris-Dakar en 1883 avec son copilote, Claude Brasseur. Il faut souligner dans cette relation très sommaire de son parcours que Jacky Ickx a triomphé onze fois à la tête du championnat de Belgique des conducteurs. En 2006, il a reçu le titre de Grand officier de l’Ordre de Léopold, la plus haute distinction belge. Aujourd’hui, il réside à Monaco et partage la vie de la chanteuse burundaise, Khadja Nin. La vie sur des chapeaux de roue !