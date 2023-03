Jacky Ickx ne voit pas Lewis Hamilton changer d’écurie malgré une situation délicate : "Mercedes est sa famille"

Lewis Hamilton vit une période compliquée. Habitué à jouer la gagne depuis ses débuts en F1 en 2007, le septuple champion du monde a dû se contenter d’une sixième place au championnat en 2022 au volant d’une Mercedes moins performante. Pire, il a vu son jeune coéquipier George Russell se classer quatrième.

Et cette saison ne semble pas entamer de la meilleure des manières, avec deux cinquièmes places. Son patron, Toto Wolff, n’a d’ailleurs pas esquivé le souci et a même évoqué un possible départ de l’ancien pilote McLaren si les Flèches d’Argent ne venaient pas à rejouer la gagne.

Aux commentaires du Grand Prix d’Arabie saoudite aux côtés de Gaëtan Vigneron, Jacky Ickx a tenu à aborder la délicate situation du champion."Mercedes est sa famille. Ils ont tout fait ensemble, ils ont gagné tous ces titres. La situation est différente désormais car il a toujours eu l’habitude de dominer ce sport. Il a faim car cela ne s’est pas bien passé en 2022 et la reprise n’est pas évidente car l’adversaire direct reste le coéquipier. C’est sûr que Russell est performant et il y a donc une grande remise en question de la part de Hamilton".

Avant de conclure. "Mais son inspiration doit être Fernando Alonso, qui performe à 41 ans alors que le Britannique en a 38. Même s’il est sûr qu’il n’est pas en osmose avec sa voiture pour le moment".

Le septuple champion du monde tentera de vaincre son rival et les Red Bull dès le prochain Grand Prix, prévu le 2 avril prochain en Australie.