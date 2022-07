"Jacky", chronique d’une vie : Jacques Brel raconté par sa fille France Brel

Ce sont 300 pages de documents, de témoignages, et près de 600 illustrations pour "raconter autrement" la vie, la famille et la jeunesse de Jacques Brel, de sa naissance en 1929 jusqu’à l’après-guerre, et "évoquer le contexte familial, social, politique et culturel".

"Pendant plus de quarante ans j’ai travaillé à la Fondation Brel, et nous avons rassemblé des documents extraordinaires. Je n’avais pas tellement envie de quitter la planète sans les transmettre", explique France Brel, propriétaire et garante de l’œuvre de son père.

Ce premier volume aborde l’enfance, l’adolescence, la guerre et les personnes qui ont marqué ses premières années de vie, comme ses parents et l’un de ses professeurs, cet abbé Deschamps qui le soutient, lui donne le goût du théâtre, et l’amène à s’intéresser à la poésie.

Jacky arrive en librairie le 25 août, et il est déjà disponible à la Fondation Jacques Brel.