Jackson remporte un 200 m cinq étoiles à Rome, Mu se rassure sur 800 m, Jacobs espère courir avant les Mondiaux

Le champion olympique du 100 m Marcell Jacobs est toujours privé de compétition par une petite élongation. Présent à Rome en marge du meeting, il a confié qu'il espérait pouvoir disputer "une ou deux compétitions" avant les Mondiaux d'Eugene.

"L'objectif est à coup sûr d'en faire une ou deux avant les Mondiaux (14-25 juillet), pour nous c'est fondamental pour retrouver du feeling avec la piste". Son idée serait de disputer une compétition comportant "une demi-finale et une finale afin de pouvoir enchaîner deux courses rapprochées". "Mais si ce n'est pas possible, on ira à Eugene avec la volonté de faire du mieux possible", a ajouté le double médaillé d'or surprise des derniers Jeux olympiques, sur 100 m et 4x100 m.

Arrêté depuis le 23 mai, Jacobs a assuré que sa récupération se déroulait "plutôt bien". "On a réussi à reprendre un bon rythme de travail. Pas en piste, de toute évidence. On utilise un tapis roulant courbé qui permet malgré tout de courir, avec des fréquences élevées, sans ressentir de gêne", a-t-il décrit.

Ce contre-temps n'a pas entamé le moral du sprinteur italien de 27 ans, qui a assuré avoir "hâte" de disputer les Mondiaux.

"Je suis serein, je n'ai rien à démontrer à personne sinon à moi-même. (...) Pour moi, le banc d'essai c'était plutôt les Mondiaux en salle (sur 60 m en mars, ndlr). J'y suis allé en faisant une discipline qui n'était pas ma spécialité en étant champion olympique et j'en suis revenu champion du monde", a-t-il souligné.