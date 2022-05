Jackson Muleka, d’excédentaire au Standard à révélation du championnat de Turquie

Poussé vers la sortie par le Standard en février dernier, Jackson Muleka est en train de mettre tout le monde d’accord à Kasimpasa, en Turquie, où il est prêté jusqu’en fin de saison sans option d’achat. Après six mois compliqués en Pro League (2 buts et 1 passe décisive en 19 apparitions), l’attaquant congolais a retrouvé le sourire et attire désormais la convoitise de plusieurs grandes écuries.

Et si le meilleur joueur du Standard cette saison n’était autre que… Jackson Muleka ? Souvent utilisé par Mbaye Leye en début de championnat, le numéro 9 a ensuite ciré le banc liégeois sous les ordres de Luka Elsner avant de filer en Turquie malgré lui.