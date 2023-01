Jackson Browne et son tube légendaire ''Take It Easy''

De son premier album en 1972, jusqu’à aujourd’hui, 50 ans plus tard, Jackson Browne est une légende, une figure incontournable de la musique californienne, de la musique américaine, tout simplement !

A ses débuts, au milieu des 60’s à Los Angeles, il a 16 ans et il écrit ce chef-d’œuvre ''These Days'', qui sera chanté par Nico en 1967, puis par d’autres comme Glen Campbell. Et cette carrière qui s’envole avec le Nitty Gritty Dirt Band et les Eagles pour qui il coécrit ''Take It Easy''. Et justement, parlons-en un peu de ce fameux ''Take It Easy'', classique absolu des Eagles, écrit en grande partie par Jackson Browne avec l’aide de Glenn Frey.