Jackpot record et ambitions renouvelées pour Thomas Pieters après son succès à Abu Dhabi

Le golfeur belge, quatrième des Jeux Olympiques de Rio en 2016, avait ensuite connu une période plus difficile pour finalement retrouver ses sensations en fin d’année 2021 avec un titre au Masters du Portugal.

Un succès qui a reboosté les ambitions de Pieters. "Il n’a que 29 ans et c’est un compétiteur né. Il a prouvé, en terminant notamment quatrième d’un Masters et en participant à la Ryder Cup en 2016, qu’il pouvait prétendre rivaliser avec les meilleurs du monde. Il a un tempérament de vrai winner et un talent énorme" confiait son coach Jérôme Theunis à la fédération belge de golf après la victoire de Pieters au Portugal.

Enthousiaste, Pieters a surfé sur cette vague et a prolongé son plaisir en débutant son année 2022 de la meilleure des manières à Abu Dhabi. Un succès dont il est fier et qu’il veut inspirant pour les futures générations.

"J’espère que les jeunes en Belgique regardent. Quand je regardais les tournois étant petit, cela semblait impossible pour moi de parvenir au plus haut niveau. Puis Nicolas Colsaerts est arrivé et a commencé à gagner. C’est ce qui peut inspirer les jeunes et j’espère le faire aussi", souriait Pieters au terme du tournoi.

