“Jackie” : Natalie Portman incarne Jackie Kennedy dans un biopic sensible

En complément du documentaire “Dans l’ombre de Jackie Kennedy”, La Trois diffuse “Jackie”, biopic où l’ancienne First Lady est incarnée par Natalie Portman. Ce drame de Pablo Larraín se concentre sur le deuil porté après l’assassinat de John F. Kennedy.

Le 22 novembre 1963 marque un jour tristement important pour l’histoire américaine. En visite à Dallas, John F. Kennedy est assassiné sous les yeux du pays. Ce meurtre violent et médiatisé renforcera l’image iconique du 35e président des États-Unis tout en rendant son passage au pouvoir comme un marqueur historique. Mais, derrière ses frasques, ses moments marquants et cet assassinat, on oublie trop souvent sa femme, Jacqueline Bouvier Kennedy. Pourtant, cette dernière se retrouve également intrinsèquement liée à l’histoire des États-Unis, notamment par ce deuil qu’elle se retrouve à partager avec un pays entier. Voilà tout le cœur de “Jackie”, le biopic de Pablo Larraín avec Natalie Portman dans le rôle-titre.