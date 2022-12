Jackie Kennedy pionnière des droits noirs américains

Disparue en mai 1994, Jackie Kennedy est restée dans toutes les mémoires. Celle qui n'a passé que deux ans à la Maison Blanche aux côtés de John F Kennedy a marqué à jamais l'histoire des Etats-Unis : il y a un avant et un après "novembre 63". Pourtant, l'ex-first lady reste aujourd'hui cantonnée aux clichés sur son look. Peu de gens connaissent la femme de tête, future éditrice, passionnée de littérature, parlant couramment le français, l'espagnol et l'italien. Et encore moins l'antiségrégationniste qu'elle était à une époque où les Noirs se battaient pour la reconnaissance de leurs droits.