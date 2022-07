Jack Wilshere ancien joueur d’Arsenal annonce sa retraite à 30 ans

Âgé de 30 ans, Jack Wilshere a annoncé sur son compte Twitter qu’il mettait un terme à sa carrière qui a débuté en 2008. Formé à Luton Town et Arsenal, le milieu de terrain anglais a fait ses débuts chez les pros sous le maillot des Gunners. En 10 ans sous la vareuse rouge et blanche, il aura disputé près de 200 matchs et inscrit 14 buts. Avec Arsenal, il a remporté la Coupe d’Angleterre (2014 et 2015) et le Community Shield (2014 et 2015) et a été sacré vice-champion d’Angleterre en 2016 lors d’une saison marquée par l’incroyable épopée de Leicester. "Cela a été une aventure incroyable remplie de moments extraordinaires et je suis honoré d’en avoir fait l’expérience tout au long de ma carrière. Du petit garçon qui tapait la balle dans son jardin au capitanat de mon club de cœur Arsenal mais aussi représenter mon pays à la Coupe du Monde, j’ai vécu mon rêve." explique-t-il dans un texte publié sur les réseaux sociaux.

Après Arsenal, Jack Wilshere a évolué à West Ham et Bournemouth où il avait déjà été prêté lors de la saison 2016-2017. Il a également joué à Aarhus au Danemark. Le club, qui a évité de peu la relégation en division 2, avait annoncé hier libérer le joueur de ses obligations. Libre et sans club, Wilshere a préféré ranger les crampons. Considéré comme un grand talent du football anglais, le milieu offensif a vu sa carrière être minée par d’innombrables blessures.