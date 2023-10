Jack White va sortir une performance avec Bob Dylan

Jack White a accompagné Dylan lors de son concert au State Theatre de Détroit en mars 2004. Comme l'a raconté le leader des White Stripes dans une interview accordée au Wall Street Journal en 2012, ce moment était le fruit d'un pur hasard. "C'était juste un accident. Je suis allé le voir jouer à Détroit et il m'a dit : "On a joué une de tes chansons dernièrement lors des balances". Je me suis dit : "Wow ! Je n'ai pas osé demander laquelle. Je n'ai même pas demandé. C'était un tel honneur d'entendre cela. Plus tard, je suis rentré chez moi et j'ai rappelé. J'ai dit : "Puis-je parler au bassiste ?" J'ai appelé le théâtre. Je me suis demandé si Bob voulait que je joue ce soir. Parce qu'il a dit des choses que j'ai peut-être mal interprétées. Voulait-il dire qu'il voulait que je joue avec lui ce soir ? Je ne veux pas être impoli et prétendre que je n'ai pas entendu ou quelque chose comme ça. Il s'est avéré que nous avons joué ensemble ce soir-là. Il m'a dit oui, viens, jouons quelque chose, et nous avons joué "Ball and Biscuit", une de mes chansons. Je n'ai pas perdu de vue qu'il a joué l'une de mes chansons, et non l'inverse".

La collaboration avec Dylan, pressée sur un vinyle de 7 pouces aux côtés de la toute première interprétation de la chanson par les White Stripes en 2002, sera publiée dans le cadre du dernier volet du programme d'abonnement Vault de Third Man Records. L'ensemble comprend également un enregistrement 3xLP du concert des White Stripes à Las Vegas en 2003.

Bob Dylan a fait une apparition surprise au Farm Aid il y a quelques jours, rejoint par les Heartbreakers pour un set de trois chansons, qui comprenait sa première interprétation de "Maggie's Farm" depuis 14 ans,.

C'était la première fois qu'il participait à ce concert de charité depuis qu'il a contribué à sa conception.

Fondé par Willie Nelson, cet événement annuel a lieu depuis 1985 et permet de récolter des fonds pour soutenir les petits agriculteurs aux États-Unis. L'idée est née lorsque, lors de sa prestation au Live Aid pour récolter des fonds afin d'aider les agriculteurs à faire face à la famine en Éthiopie, Dylan s'est demandé s'il était possible de mettre en place un événement similaire pour soutenir les agriculteurs américains. Willie Nelson a alors pensé que l'idée avait du potentiel et a travaillé avec Neil Young et John Mellencamp pour lancer le Farm Aid.

Dylan a participé aux deux premières éditions en 1985 et 1986 et le concert de cette année marquait donc son grand retour.