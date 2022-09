Jack White sort un album live de la tournée

Son nom vient directement de celui de la tournée Jack White Live : The Supply Chain Issues Tour et il intégrera trois LP vinyles, dont chacun sera augmenté de titres de la setlist des concerts. On pourra compter aussi sur un vinyle 7’’ avec une démo de " A Tip From You to Me ", qui vient de sortir sur son récent album Entering Heaven Alive.

Sur le disque N°1, les titres " Taking me Back " et " The White Raven " apparaîtront retravaillés avec l’album Fear of the Dawn.

Pour le deuxième disque, place au concert intégral donné à l’Union Chapel de Londres avec les toutes premières interprétations live de " Help Me Along ", " I’ve Got You Surrounded (With My Love) " et " Taking Me Back (gently) ".

Enfin, sur le troisième, il sera question de live aussi avec des cover d’" I wanna be your dog " des Stooges, " I Hate You " des Monks et " Wayfaring Stranger " de Johnny Cash.

Le tout sera disponible dès le 31 octobre.