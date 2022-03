Jack White s’associe avec Q-Tip sur un nouveau titre "Hi-De-Ho"

Jack White tease ses deux prochains albums avec deux nouveaux titres : "Hi-De-Ho" et "Queen of the Bees". Les deux albums ont été annoncés au mois de novembre dernier. Ce seront les successeurs de Boarding House Reach, sorti en 2018.

"Hi-De-Ho" figurera sur l’album "plus intense" Fear of the Dawn dont la sortie est prévue pour ce 8 avril via le label de l’artiste, Third Man Records. Le titre s’ouvre avec un riff sombre puis avec un chant qui s'apparente à une prière. Après cette introduction et l’entrée de la ligne de basse, le titre prend une tournure pop et hip-hop. Découvrez "Hi-De-Ho" ci-dessous :