Jack White fustige Mel Gibson pour avoir sympathisé avec Donald Trump

Au cours du week-end, Donald Trump a été photographié en train de discuter avec M. Fieri, M. Wahlberg, M. Rogan et M. Gibson lors de l'UFC 290 à Las Vegas. Dans ce groupe, la présence de Fieri est peut-être la plus surprenante. Le célèbre chef cuisinier s'est longtemps présenté comme apolitique et a récemment rejoint Rage Against the Machine sur la route. Par ailleurs, il est très ami avec Kid Rock, le copain de golf de Trump.

Ces dernières années, Jack White s'est montré de plus en plus transparent quant à ses opinions politiques. L'année dernière, il a reproché à M. Trump d'avoir nommé trois juges conservateurs à la Cour suprême qui ont annulé l'arrêt Roe v. Wade, malgré "tous les avortements que vous avez secrètement payés".

Il a également quitté Twitter après qu'Elon Musk a rétabli le compte de M. Trump, déclarant à propos de sa décision : "Vous [Musk] avez l'intention de rétablir le compte de M. Trump : "Vous [Musk] avez l'intention de donner une tribune à des menteurs notoires et de vous en laver les mains comme Pontius Pilate, sans revendiquer aucune responsabilité ? Trump a été retiré de Twitter parce qu'il a incité à la violence à de multiples reprises, que des personnes sont mortes et ont été blessées à cause de ses mensonges et de son ego (sans parler de ce que son coup d'État a fait pour tenter d'empêcher les gens de s'exprimer).