Jack White et Trent Reznor (Nine Inch Nails) quittent Twitter suite à l’arrivée d’Elon Musk à sa tête

L’arrivée d’Elon Musk à la tête de la célèbre plateforme ne semble pas plaire à tout le monde.

A commencer par Jack White, qui a annoncé qu’il quittait Twitter suite à la restauration du compte de Donald Trump (qui avait été banni du réseau social en janvier 2021 après les émeutes au Capitole de Washington).

Sur son compte Instagram, il a écrit un long post expliquant que ce retour de Trump était "absolument dégoûtant", et implorant Musk d’être "honnête" et d’avouer que "des gens comme [lui] et Joe Rogan (qui offre sa plateforme à des menteurs tels qu’Alex Jones, etc.) sont financièrement poussés à offrir leur soutien à des figures qui répandent des messages de haine".