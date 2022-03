Jack White est capable de reconnaitre n'importe quel titre des Beatles en 1 seconde

C'est une vidéo extrêmement impressionnante qui a fait son apparition sur le web il y a peu de temps.

On peut y voir Jack White, fondateur et musicien des White Stripes et The Raconteurs, reconnaitre avec précision et rapidité la plupart des chansons des Beatles qui sont jouées pour lui pendant à peine une seconde.

Certaines de ces intros d'une seconde sont tout à fait reconnaissables, comme le piano de "Lady Madonna" ou l'harmonica de "From Me to You", mais d'autres ne sont pas aussi distinctives, comme la brève ouverture à la guitare de "I'm Looking Through You" ou les er son de "Get Back".

On ne sait pas très bien quand cela a été filmé, mais Jack White n'aborde pas les cheveux bleus et courts qu'il porte depuis l'année dernière, donc il pourrait s'agir d'images d'archives plus anciennes même si le compte Instagram officiel du musicien a partagé cette vidéo il y a peu de temps.

Patron du label Third Man Records, Jack White est connu pour être un véritable historien de la musique, et il est à la hauteur de cette réputation dans ce clip.