L’enfance du plus célèbre des capitaines est décrite dans le livre pour enfants Pirates des Caraïbes : Jack Sparrow, écrit par l’auteur Rob Kidd. C’est à peu près le seul succès de l’auteur, et on peut dire que si Hollywood n’avait pas prêté attention aux écrits de cette auteur, on n’aurait probablement jamais entendu parler de lui.