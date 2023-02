Jack l'Eventreur : la liste des suspects les plus sérieux, de 1888 à aujourd'hui

31 août 1888, à Buck’s Row, dans l’East End londonien, à cheval sur le quartier de White Chapel.

Si le soleil a brillé durant cet été, les quartiers pauvres de Londres, eux, ne le voient pas. Le smog, ce brouillard de pollution, vient recouvrir leur monde d’une épaisse fumée grise et malodorante. L’odeur des rues est pestilentielle. Dans ces quartiers malfamés, la reine Victoria règne sur une armée de zombies, des rebuts d’une société qui les a écrasés jusqu’à la moelle. Prostitution, drogue, misère… Et depuis peu, meurtres.

Au cœur de cette nuit du 31 août 1888, au fond d’une sombre ruelle, le corps mutilé de Mary Ann Nichols est découvert. Elle est la première des victimes reliée à un chasseur aussi insaisissable que sauvage, premier acte de l’un des feuilletons judiciaires les plus passionnants de l’histoire moderne… celui de Jack l’Eventreur. Au total, le meurtrier aura tué au moins cinq prostituées, avec, bien souvent, le même mode opératoire : la gorge tranchée et plusieurs organes extirpées du corps de ses victimes. Une véritable boucherie qui met en émoi et terrifie la population londonienne. Jack restera ensuite introuvable.

L'Heure H tente de répondre à cette question qui hante Scotland Yard et tous les profilers depuis près d'un siècle et demi : qui était le tueur en série qui se faisait surnommer Jack l'Eventreur ? Quelles pistes ont été suivies par les services de police à l'époque ?