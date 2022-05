Jack Johnson profite du moment présent avec le titre 'Meet The Moonlight"

Ce premier album de Jack Johnson en 5 ans a été produit par Blake Mills et enregistré au studio Sound City de Los Angeles et Hawaï, au studio The Mango Tree.

"Quand Blake et moi avons pris contact pour la première fois, nous nous envoyions des playlists, et au fil du temps, nous nous sommes rendu compte que nous étions attirés par une musique qui sonne sans effort malgré tous les efforts déployés pour la faire ", dit Johnson. " Au bout d’un moment, nous avons appris une langue ensemble et j’ai acquis une confiance en lui qui m’a permis de lâcher prise, de sortir de ma zone de confort et d’obtenir un son que j’aimais vraiment. "

Le musicien embarquera cet été pour une tournée de 35 dates qui débutera le 21 juin dans le New Hampshire.