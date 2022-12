Jack Harlow : de la chanson "Dua Lipa" à la romance avec Dua Lipa

Après avoir écrit la chanson "Dua Lipa" et contacté la chanteuse anglaise pour avoir son accord, Jack Harlow est en couple avec elle.

Il y a plusieurs mois, Jack Harlow a contacté Dua Lipa via FaceTime pour avoir son accord concernant le titre du morceau "Dua Lipa" qui figure sur l’album "Come Home The Kids Miss You" ("Reviens à la maison, tu manques aux enfants"). Les paroles de la chanson "Dua Lipa, I’m tryna do more with her than do a feature" ("Dua Lipa, j’essaye de faire plus avec elle qu’un feat") semblent donc un assez prémonitoires. Et si on les couple au titre de l’album, ça donne quelque chose d’assez drôle…

En novembre, les deux artistes ont fini par se rencontrer au Variety Hitmakers Brunch à Los Angeles et c’est là que la chanteuse anglaise aurait succombé au charme du rappeur qui aurait manifesté son envie de poursuivre ce début de romance.

Morale de l’histoire : écrivez sur vos crushs, on ne sait jamais !