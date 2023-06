Jack Grealish, star des célébrations du triplé de City : "J’ai participé au Mondial, remporté 3 trophées… pourquoi ne pas m’amuser ?"

Après plusieurs jours de beuverie, l’Anglais a fait son retour en sélection. Il est bien entendu resté sur le banc pour affronter Malte – sans doute encore trop court physiquement – avant de disputer une grosse demi-heure contre la Macédoine du Nord (7-0).

"J’avais un peu la gueule de bois mais je n’étais pas ivre ou quoi que ce soit", a-t-il expliqué au Daily Telegraph concernant son arrivée au rassemblement, "Je suis venu au camp avec les autres gars, on a dormi puis on s’est réveillé et on s’est entraîné mercredi. Nous nous sommes entraînés jeudi et, comme je l’ai dit, au fond de moi, je savais que je n’allais pas jouer vendredi".

Il a ensuite répondu à ses détracteurs qui lui ont reproché d’avoir abusé de l’alcool : "Je m’amuse juste. Je vis mon rêve de jouer pour le meilleur club du monde, nous venons de gagner le triplé. Nous nous sommes tous amusés, d’autres personnes s’amusent là où les caméras ne sont pas. Je viens de jouer une saison de 12 mois. J’ai participé à une Coupe du monde, j’ai remporté trois trophées et je vais reprendre l’entraînement dans quatre semaines environ, pourquoi ne pas m’amuser ?".

Et surtout n’oublions pas, l’alcool est à consommer avec modération !