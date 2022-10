Jack Black chante pour un jeune fan malade dans une vidéo très émouvante

L'une des plus belles choses que vous verrez cette semaine.

Aujourd'hui, nous vous proposons une vidéo qui a déjà réchauffé le cœur de milliers d'internautes.

Il y a quelques jours, Jack Black a organisé l'événement Layla Paige and Friends Walk for TrinityKids Care, dans le but de collecter des fonds pour les services de soins palliatifs et les soins de fin de vie pour les enfants. A cette occasion, Jack a rencontré le jeune Abraham (15 ans), atteint du syndrome de Pearson et qui est suivi par l'association TrinityKids depuis un an.

Le film préféré d'Abraham est School Of Rock (dont le titre "français" est Rock Academy). Il adore particulièrement la chanson "In The End Of Time". Dès qu'il a su cela, Jack s'est remis dans la peau de son personnage du film et a chanté le titre au jeune Abraham.

Un moment merveilleux qui a marqué le jeune homme: "Cela fait presque une semaine depuis la rencontre et Abraham parle toujours de la façon dont il a rencontré Jack." a déclaré sa maman.

Regardez ce beau moment qui réchauffe le coeur ci-dessous :