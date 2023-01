Jabeur, Ruud, Berrettini, Fritz dehors, la "malédiction Netflix" prend de l’ampleur

Plusieurs grosses têtes d’affiche sont déjà tombées à l’Australian Open mais la plupart d’entre eux ont participé à la série de Netflix "Break Point" qui vient de sortir. Certains parlent même déjà d’une "malédiction".

Sur les dix personnalités présentes dans la série, trois d’entre elles avaient déjà déclaré forfait avant le début du tournoi : Nick Kyrgios, Paulo Badosa et Alja Tomljanovic. Le premier à tomber les armes à la main est l’Italien Matteo Berrettini, battu au bout du suspense par Andy Murray, non sans réussite. Ensuite, la firme américaine a vu Casper Ruud, Taylor Fritz et Ons Jabeur quitter les courts de Melbourne la tête basse. Thanasi Kokkinakis a été la deuxième victime d’Andy Murray, également après un combat de titans.

L’équation est simple : seuls deux joueurs de la série sont encore en lice, alors qu'une bonne partie d'entre eux avaient des ambitions bien plus élévées au vu de leurs classements respectifs : Félix Auger-Aliassime et María Sákkari. Leurs rencontres prochaines seront très scrutées par les amateurs de ce genre d’informations surprenantes pour voir si Netflix n’a pas jeté un véritable sort à ses têtes de gondole.