J. R. R. Tolkien : la bataille de la Somme à l’origine de la création de la Terre du Milieu

En octobre 1916, la Somme est le sinistre théâtre d’un affrontement impitoyable. Les alliés Français et Britanniques sont décimés par les Allemands lors de cette bataille importante de la Première Guerre mondiale. 58.000 soldats britanniques sont tombés la seule première journée de combat, le 1er juillet 1916, sur cette région de France.

La mort est donc seule maîtresse de ces terres désolées, dont les cratères sont de béantes cicatrices que ni l’herbe qui repoussera, ni le temps, ne pourront jamais réellement combler.

Parmi tous ces jeunes sacrifiés, un sous-officier de 24 ans, subit de plein fouet les obus qui s’écrasent tout près de lui et emportent avec eux ses compagnons. Son nom ? John Ronald Reuel Tolkien. Pour tenir, il s’évade dans un autre monde, celui des fées et des elfes, des nains et des orques, pour donner naissance plus tard à un monde à la fois fabuleux et ténébreux qu’il nommera plus tard la Terre du Milieu. Ce linguiste de formation, qui a tardé à s’engager dans le conflit, écrit tout ce qui lui passe par la tête sur son carnet. Tantôt il dessine une carte, tantôt il effectue des exercices de langue. La création par le traumatisme. L’expression du talent par l’horreur. C’est de cette manière qu’il devient l’un des précurseurs d’un genre nouveau dans la littérature mondiale : la fantasy.