J.R.R. Tolkien : l’écrivain qui a eu la plus grande influence sur l’industrie culturelle

Pour analyser l'ampleur de l'œuvre de J.R.R. Tolkien, il faut d'abord comprendre l'homme derrière la plume.

"Il était un homme qui vivait dans les livres, les langues et les textes" résume Vincent Ferré. Il y a le Tolkien érudit, professeur de littérature anglaise et de vieil anglais. Il y a le Tolkien écrivain et poète, à la fois auteur de récits pour la jeunesse par accident - Le Hobbit -, et auteur d'une œuvre restée longtemps souterraine : Le Silmarillion.

Et cette seconde activité est profondément marquée par la mort. Son père décède qu'il n'est âgé que de 3 ans, et il se met à écrire dans les années 1910, et après son retour de la Première Guerre mondiale durant laquelle il a perdu de nombreux amis. "C'est quelqu'un qui a été éprouvé par l'épreuve de la mort, il en est revenu presque par miracle (NDLR : il était officier à la bataille de la Somme) : il est tombé malade, a été rapatrié, a mis des mois à se relever de la fièvre des tranchées. Parallèlement, il a mis en prose des textes qu'il a appelé Le livre des contes perdus, qui ont commencé à décrire un univers qui a pris forme petit à petit et qui a intégré la poésie antérieure".

C'est l'écriture qui lui permet de surmonter ces traumatismes.