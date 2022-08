"J’peux pas j’ai cinéma " : 20.000 places de cinéma pour 1 euro !

Du 1er au 10 septembre, la troisième édition de "je peux pas, j’ai cinéma" regagne les salles de Wallonie et Bruxelles. Cette opération lancée par le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel propose 20.000 places de cinéma art & essai à 1 €. Une belle occasion de rendre la culture et le 7e art sur grand écran accessible au plus grand nombre. L’opération est aussi un soutien aux salles de cinéma et aux distributeurs de films : pour chaque ticket vendu, la Fédération Wallonie-Bruxelles rembourse les cinémas au tarif habituel.

Les cinémas participants

Cette année, 26 salles se joignent aux 11 cinémas Art & Essai soutenus structurellement par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Au total, 37 salles réparties aux quatre coins de la Wallonie et de la capitale prennent part à cette nouvelle édition :

Brabant wallon : Ciné Centre, Cine4 Nivelles, Cinés Wellington, Kinepolis Imagibraine, L’Étoile

Bruxelles : ​Aventure, Galeries, Jacques Franck, Cineflagey, La Vénerie, Palace, Stockel, Vendôme, White Cinema Docks

Hainaut : Cinéma l’Écran, For&Ver, Imagix Mons, Imagix Tournai, Plaza Arthouse Cinema, Quai10

Liège : Amay, Imagix Huy, Kinepolis Rocourt, Churchill, Le Parc, Sauvenière, Les Variétés, Moviemills

Luxembourg : Ciné Espace, Ciné Nos Loisirs, Ciné Patria, Le Foyer, Plaza Hotton

Namur : Atrium 57, Caméo, Ciné Gedinne, Ciné-Chaplin

Il est possible de réserver dès aujourd’hui vos places dans les cinémas partenaires sur www.jaicinema.be.