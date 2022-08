J.K. Rowling révèle pourquoi elle n’était pas aux retrouvailles "Harry Potter"

Le 1er janvier dernier les Potterheads ont eu le bonheur de découvrir "Harry Potter : Retour à Poudlard", une émission spéciale pour célébrer les 20 ans du premier film de la célèbre saga. Ces retrouvailles devant les caméras ont rassemblé les grands noms du casting : Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, les interprètes de Harry, Hermione et Ron mais aussi bien d’autres acteurs et réalisateurs ayant travaillé sur les huit films. Une grande absente toutefois : la créatrice de Poudlard et ses personnages, J.K. Rowling. Certains ont pensé que la romancière avait été écartée en raison de la polémique autour des propos transphobes qu’elle avait tenus quelques mois plus tôt. Sur les réseaux sociaux elle avait en effet assimilé les femmes aux menstruations et nié de ce fait les hommes trans pouvant avoir leurs règles et les femmes trans qui ne les ont pas. Des comédiens, dont Daniel Radcliffe et Emma Watson, avaient alors publiquement condamné de tels propos et soutenu les personnes trans.

Mais voilà que lors d’une récente interview pour Virgin Radio UK, J.K. Rowling est revenue sur les raisons de son absence. Elle n’aurait pas été écartée. Au contraire, elle aurait été conviée à ces retrouvailles mais aurait décidé de ne pas y aller jugeant cette réunion davantage tournée vers les films : "On m’a demandé d’y participer et j’ai décidé que je ne voulais pas le faire. Il était question des films plus que des livres. C’était le sujet de cet anniversaire. Personne ne m’a dit de ne pas venir."

L’écrivaine britannique a également évoqué lors de cet entretien, les aspects amusants mais aussi terrifiants des réseaux sociaux, rappelant les nombreuses menaces reçues. Quant aux contacts avec les comédiens de la saga "Harry Potter", elle a confié être en relation "avec certains plus que d’autres." Elle a ajouté : "Mais ça a toujours été le cas. Je connais simplement mieux certains d’entre eux".