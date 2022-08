J.K. Rowling publie un nouveau livre dont l’héroïne est... accusée de transphobie

J.K. Rowling fait décidément beaucoup parler d’elle en ce moment ! La maman d’Harry Potter a sorti mardi 30 août un nouveau livre sous son pseudonyme, Robert Galbraith. "The Ink Black Heart" est un roman policier mettant en scène un personnage présentant de troublantes similitudes avec la vie publique de la romancière britannique : il s’agit d’une créatrice de dessins animés sur YouTube dont les fans se détournent l’accusant de racisme et transphobie. Elle finit assassinée dans un cimetière…

Les médias britanniques se sont rapidement demandé si ce polar était dans une certaine mesure autobiographique. En effet, J.K. Rowling bien que très populaire, a également été victime de cyberharcèlement et de menaces suite à des propos jugés transphobes tenus il y a quelques mois sur les réseaux sociaux, assimilant notamment les femmes aux menstruations et niant de ce fait les hommes trans pouvant avoir leurs règles et les femmes trans qui ne les ont pas.

Répond-elle via ce roman à ses détracteurs (ou détraqueurs ?) ? Absolument pas selon J.K. herself ! Lors d’une interview pour la radio britannique Virgin Radio UK (durant laquelle elle était d’ailleurs revenue sur les raisons de son absence lors des retrouvailles télévisées d’Harry Potter) J.K. Rowling affirme que ce ne sont que des coïncidences et que son roman était écrit avant la polémique : "Je devrais préciser, après certaines choses qui se sont produites l’année dernière, que [le roman] ne dépeint pas cela. J’avais écrit le livre avant que certaines choses ne m’arrivent en ligne. J’ai dit à mon mari : "Je pense que tout le monde va voir cela comme une réponse à ce qui m’est arrivé", mais ce n’était vraiment pas le cas." Elle ajoute : "La première ébauche du livre a été terminée au moment où certaines choses se sont produites."

Ce nouveau livre "The Ink Black Heart" s’inscrit dans la série de romans policiers Les Enquêtes de Cormoran Strike initiée en 2013 et publiée en tant Robert Galbraith, nom de plume choisi en référence à Robert F. Kennedy qu’elle admire.