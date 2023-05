J.J Watt, l’un des investisseurs de Burnley à propos de Vincent Kompany : "Des joueurs de toute l’Europe appellent, ils veulent jouer pour Burnley et pour Kompany"

Vincent Kompany s’est imposé cette année avec la manière en Championship, la D2 anglaise. Burnley évoluera donc la saison prochaine en Premier League. Avec Kompany toujours au poste. Pour le plus grand plaisir de J.J Watt, l’un des investisseurs du club.

Avec un peu moins de 100.000 habitants, la ville de Burnley pourra vibrer la saison prochaine. Car le club de la ville évoluera en Premier League avec Vincent Kompany à la baguette. Pour Justin James Watt, l’un des investisseurs du club, la saison vécue par le club peut-être comparée à un conte de fées comme il l’explique sur CNN. Notamment grâce à l’ancien défenseur central.

"Quand vous parlez à Vincent, quand vous parlez aux joueurs qui jouent pour Vincent et quand vous parlez aux gens autour du club, vous comprenez pourquoi il est si spécial." Et d’ajouter : "Ce n’est pas pour rien que des joueurs de toute l’Europe appellent. Ils veulent jouer pour Burnley et pour Vincent Kompany."

Avec 101 points et 87 buts marqués, associé à un jeu léché, Burnley a radicalement changé par rapport à la saison d’avant. Et cela plaît.

Le contrat de Kompany prolongé jusqu’en 2028, Watt pourra continuer à admirer Vince The Prince pendant quelque temps encore. Et Watt, ancienne star de la NFL est content d’avoir mis des billes dans le club : "Je cherchais un club de football pour faire partie depuis un petit moment maintenant. Burnley a coché toutes les cases. Et ça a été la bonne solution pour nous."

Espérons que la saison prochaine soit aussi bonne pour la ville de Burnley.