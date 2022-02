J.J. Abrams confirme la préparation d’un nouveau film "Star Trek"

Six années ont passé depuis la sortie en salle de Star Trek : No Limit, troisième film du reboot de la saga débuté en 2009. Mais la suite arrive enfin… Le réalisateur, scénariste et producteur J.J. Abrams, qui était aux commandes du Star Trek de 2009 et de sa suite Star Trek Into Darkness, a confirmé la préparation d’un nouveau film.