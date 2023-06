"J’irai où tu iras" : une comédie touchante avec Géraldine Nakache et Leïla Bekhti bientôt sur Tipik

Le pitch ? Vali et Mina sont deux sœurs que tout oppose et qui ne s’apprécient pas beaucoup : l’une est chanteuse (ancienne candidate de Star Academy 4) et compte passer les auditions pour devenir choriste francophone de Céline Dion et l’autre est thérapeute, bien plus terre à terre. Leur père va essayer de les réconcilier en demandant à Mina de conduire Vali à son audition à Paris.