"J’étais noyé" : Claudio Capéo se confie sur sa période de dépression et ses envies suicidaires

Invité de l’émission Sept à huit sur TF1 le 27 novembre pour son nouvel album Rose des vents, il s’est confié sur une période difficile de sa vie où il lui est arrivé de penser à se "foutre en l’air".

Ancien menuisier, Claudio joue de l’accordéon dans le métro parisien avant d’être révélé en 2016 par l’émission The Voice. L’aventure s’arrête vite pour lui, mais à son retour il est contacté par un producteur séduit par ses prestations à la télévision. Il lui propose de créer une chanson, et quelques mois plus tard il sort le single Un homme debout.

Le morceau devient très vite un immense succès. Disque de platine, il enchaîne les récompenses et les concerts, mais aussi la dépression. Face à tous les compliments qu’il reçoit, il ne se sent pas légitime.

"C’est pas ma vie. Tous ces 'c’est bien Claudio, t’es beau Claudio, c’est magnifique Claudio, t’es super souriant' […], Je supportais pas du tout parce que j’avais du mal à l’accepter", confie-t-il.

Je ne rentrais plus à la maison, je ne voyais pas ma femme, pas mes gosses […], j’étais noyé.

Il va jusqu’à penser au suicide. "J’y ai pensé plusieurs fois", se souvient-il. "Parce que j’en avais ras le bol […], je perdais la tête".

Grâce au soutien de sa femme, il parvient heureusement à se sortir de ce tourbillon négatif. "Elle me rassure, et puis elle me dit 'Tout ce que tu as fait, tu l’as bien fait. T’as bien avancé. T’es légitime, ça te revient, c’est comme ça. Puis si t’as envie d’arrêter, arrête, c’est pas grave. Tu feras autre chose, mais tu vas le regretter. Et puis j’ai réfléchi pendant longtemps". Avec elle et leurs enfants, ils retournent finalement s’installer dans son Alsace natale.

Ce 25 novembre, Claudio Capéo a sorti son quatrième album intitulé Rose des vents, avec notamment le single Laisse aller, et un concert à Forest National est prévu pour le 7 décembre.