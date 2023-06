"J’essaie de remercier le coach" : la fierté de Johan Bakayoko, buteur pour la 1e fois avec les Diables

Les Diables sur orbite grâce au doublé de Big Rom', Bakayoko a donc profité d’une fin de match en roue libre pour planter son premier but en équipe nationale : ""Quel sentiment m’a procuré mon but ? Du relâchement. C’était un match compliqué. C’était une équipe bien compacte, qui jouait bien en bloc. Pour nous les attaquants, c’était dur de trouver des solutions. Mon but, c’était un soulagement. "Comme le coach l’a dit dans le vestiaire, il fallait se montrer patient, être fort mentalement, ne pas s’attendre à ce que ce soit un festival 4-0 ou 5-0. Il fallait jouer dès le début et pousser, pousser, pousser et à un moment, ils allaient craquer et c’est là qu’on allait continuer à avancer."

Avant de conclure d’un dernier remerciement envers son coach : "Le coach m’a fait confiance en me faisant jouer tout le match, surtout en tant que jeune joueur. C’est un plaisir, j’essaie de le remercier de cette manière. J’essaie de me remercier moi-même aussi de l’effort que j’ai fourni et si je marque un but… je suis content."

Une dernière réponse, tout en humilité, qui en dit long sur le bonhomme.