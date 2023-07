"J’espère trouver la petite pépite de demain" : Hatik, coach de The Voice Belgique, se confie sur ce nouveau challenge

Hatik nous a confié avoir hâte d’endosser ce nouveau rôle qui est vrai challenge pour lui :

J’aime me lancer de nouveaux défis, de nouveaux objectifs. Et j’ai un amour tout particulier pour la Belgique : c’est l’un des publics les plus chaleureux que j’ai rencontré lors de ma tournée. C’est un plaisir de m’y installer le temps de cette émission ! J’espère trouver la petite pépite de demain oui, c’est certain – et surtout accompagner comme il se doit mes talents.