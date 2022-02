Même dans le monde du sport, l’opération militaire lancée par Vladimir Poutine en Ukraine est dans toutes les têtes dont celle d’Oleksandr Zinchenko, défenseur ukrainien, qui a réagi de manière virulente sur Instagram.

Le joueur de Manchester City s’est exprimé sur son compte Instagram en montrant une carte de l’Ukraine comprenant la Crimée avec un message clair : "Le monde civilisé tout entier s’inquiète de la situation dans mon pays. Je ne peux pas rester à l’écart et ne pas donner mon opinion. Sur la photo, mon pays. Le pays où je suis né et où j’ai grandi. Un pays dont je défends les couleurs sur la scène sportive internationale. Un pays que nous essayons de glorifier et de développer. Un pays dont les frontières doivent rester inviolables. Mon pays appartient aux Ukrainiens et personne ne pourra jamais se l’approprier. Nous n’abandonnerons pas ! Gloire à l’Ukraine"

En story, le back gauche s’est alors directement adressé à Vladimir Poutine, le président russe : "J’espère que tu vas mourir de la plus douloureuse mort qui soit, monstre". Des mots très durs qui ont depuis été supprimés. Selon le Daily Mail, cette publication n’aurait pas été supprimée par le joueur mais par la plateforme elle-même.