"J'espère que Hazard pourra continuer de la sorte", se réjouit Ancelotti

Eden Hazard a retrouvé des couleurs mardi soir en Ligue des Champions avec un but et un assist en faveur du Real Madrid pour contribuer à la victoire des Madrilènes 0-3 contre le Celtic Glasgow. Le Diable rouge est monté au jeu en première période pour remplacer Karim Benzema, blessé, à la pointe de l'attaque des Merengues. "Il est motivé et il preste bien", a réagi Carlo Ancelotti à propos de la prestation du Diable rouge mardi après la rencontre.

"Il lui a fallu un peu de temps pour se mettre dans le bain mais en deuxième période, il a été déterminant avec son assist pour Luka Modric et son but. C'est un joueur important pour nous et j'espère qu'il pourra continuer de la sorte", a ajouté 'Carletto' à propos de Hazard.

Le coach du Real Madrid est également revenu sur les moments clés du match au micro de BT Sports:

"Il y a eu deux matches. En première période on a un peu souffert face à leur intensité et en seconde période on a mieux contrôlé, on a très bien joué et on était à l'aise avec la possession du ballon. On n'a pas été surpris. On savait qu'ils allaient commencer très fort avec beaucoup d'intensité. On a eu de la chance parce qu'ils ont frappé sur le poteau mais après ça on a été très bons dans l'utilisation du ballon. On n'était pas assez rapides dans le dernier tiers en première période, mais c'était bien mieux en seconde période et avec des belles combinaisons, on a marqué trois buts fantastiques. Quand on a ouvert le score, je savais que ce serait plus facile pour nous. On a contrôlé avec beaucoup de qualité au milieu du terrain, Toni Kroos a fait un match fantastique et en seconde période, il n'y avait plus de problèmes".