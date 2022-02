"J'entends de moins en moins bien" : et si c'était l'otospongiose ?

Au niveau du traitement, le Dr Nawara précise que cela dépend du degré de sévérité mais également de l'atteinte en tant que telle.

L'oreille moyenne

Depuis une vingtaine d'année, la chirurgie fait des miracles pour l'oreille moyenne : "On va enlever les osselets au microscope et les remplacer par des osselets artificiels - en céramique par exemple - et reconstituer la mobilité de la chaîne ossiculaire. Dans ce cas, la récupération est assez spectaculaire. Une intervention qui peut durer 15 minutes en moyenne avec des chirurgiens qui ont l'expertise."

L'oreille interne

Si oreille interne - donc la partie neurologique - est touchée, il faut apprécier le degré de sévérité de cette atteinte car dans ce cas, la chirurgie ne peut rien y faire : "Soit la surdité est modérée donc on va simplement surveiller et donner des conseils d'usage de prévention. Soit on va guider le patient vers un type de prothèse auditive."

Prévention

S'il n'y a aucun antécédent dans la famille et que le patient n'a pas de plainte particulière au niveau auditif, aller voir le médecin de famille suffit.

"Maintenant s'il y a le moindre doute par rapport à une perception dans certaines circonstances, voire un changement par rapport à la perception habituelle, on recommande alors une audiométrie clinique qui va permettre de tester différentes fréquences sur chaque oreille et d'avoir un audiogramme - une pièce d'identité de la capacité auditive de l'oreille - qui pourra servir de référence pour plus tard, afin d'avoir un élément comparatif", conclut le Dr Nawara.

