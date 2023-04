"J’en ai pour 5 minutes", les ras-le-bol des personnes à mobilité réduite

Pour les manifestants, le problème c’est que ces comportements sont réguliers. "En habitant Mons, c’est tous les jours que des personnes valides squattent les places de parking des personnes à mobilité réduite", dénonce Cédric.

"Moi, je suis paraplégique. J’ai donc besoin d’un grand espace pour sortir de ma voiture. Si je me mets sur une place valide, les espaces sont beaucoup plus restreints donc impossible de sortir ma chaise roulante".

Et face à ces incivilités répétées, les personnes à mobilité réduite se sentent démunies. "On a beau le signaler à la police, ce n’est pas une priorité. On ne demande pas de sanctionner les gens directement mais plutôt de leur faire comprendre", explique Isabelle.