Ce n’est un secret pour personne, le tennis est un sport très compliqué mentalement. Ce qui pousse régulièrement des joueuses et des joueurs à craquer sur les courts. Alexander Bublik fait partie de ceux qui montrent régulièrement des excès d’impulsivité sur les terrains, quelques raquettes en ont fait les frais.

Mais cette fois le Russe a peut-être dépassé les bornes. Lors de son premier tour face à Dominic Thiem à l’US Open (remporté par l’Autrichien), alors qu’il était mené 3-6, 1-4, 0-30, il aurait dit en russe : "J’en ai marre de relancer la carrière de tous ces handicapés".

Un gros dérapage qui pourrait lui valoir une sanction, alors que l’arbitre n’a évidemment pas compris la phrase prononcée dans la langue natale du joueur et n’a donc pas réagi pendant la rencontre. Mais l'extrait a rapidement été repris sur les réseaux sociaux qui se sont insurgés.

Interrogé en conférence de presse après sa victoire, Dominic Thiem (qui se bat depuis plusieurs années pour revenir au top après une grosse blessure) s’est montré prudent : "Je ne sais pas si la traduction est correcte. Si tel est le cas, c’est dur, le genre de phrase qu’on ne devrait pas prononcer, par respect. Mais peut-être que ce n’est pas ce qu’il voulait dire, je ne sais pas."

Thiem n’avait plus gagné le moindre match en Grand-Chelem depuis janvier 2021 et l’US Open. Une éternité donc. Que même ce genre de paroles ne viendront pas gâcher, on n’en doute pas.