J.E. Sunde : Héritier d'Elliott Smith, trésor caché de l'indie pop

Point d'orgue d'un album bouleversant, le morceau "You Don't Want to Leave It Alone" se décline en deux temps. D'abord hanté, puis épique, il offre deux points de vue sur les paysages esquissés par J.E. Sunde. "Je vois cette chanson comme un aboutissement", dit-il. "Quand je compose, il m'arrive de songer aux rouages d'une horloge mécanique. "You Don't Want to Leave It Alone", c'est un peu ça. En finalisant ce titre, j'ai eu le sentiment d'avoir assemblé toutes les pièces de l’horloge. En plus de fonctionner, elle donne l’heure exacte ! Par le passé, quand je composais, j'avais tendance à planquer mes incertitudes sous d'innombrables arrangements, un peu comme un gamin qui cache son bazar sous son lit, plutôt que de le ranger correctement… Désormais, je m'efforce de réduire la voilure pour aboutir à des chansons sans fioriture. Cela demande des efforts et un peu de confiance en soi. De ce point de vue, j'ai le sentiment que le nouvel album marque une progression." Plus qu'un sentiment, c'est une certitude.