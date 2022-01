"J-C 1er" ou Jean-Claude Van Damme futur Premier ministre belge: il veut tourner une série au Parlement fédéral

L’action se déroule en 2022. Jean-Claude Van Damme, acteur, n’est "pas au top de sa carrière", peut-on lire dans le document de présentation de la série "J-C 1er". Pour subsister, la star des films d’arts martiaux en est réduite à tourner des publicités pour une chaîne de fast-food.

C’est donc un Jean-Claude Van Damme en bout de course qui revient en Belgique pour recevoir une décoration, en présence du Roi et du Premier ministre. La Belgique est alors en pleine crise politique. Le pays n’a plus de gouvernement depuis 500 jours. La situation est à ce point envenimée que le Roi, sa première ministre "Martine" et "Joris", le leader des nationalistes flamands se disputent. Trop occupés à se chamailler, ils envoient la fille de la Première ministre pour remettre la décoration à l’acteur.

Il n’en faut pas plus pour que Jean-Claude Van Damme voie rouge. L’acteur s’énerve devant les caméras présentes. "La Belgique n’a pas besoin d’une élection, mais d’une érection", lâche-t-il… La vidéo de cette intervention devient virale et obtient le soutien d’une bonne partie de la population qui en a marre des atermoiements politiques.

Les formations politiques envisagent alors d’utiliser Jean-Claude Van Damme comme une marionnette, de le faire entrer au gouvernement et de le placer à la tête d’un gouvernement de transition. Van Damme accepte, à condition d’être Premier ministre.

D’abord dubitatif, le roi consent à désigner l’acteur à ce poste, "charmé par un JCVD qui a su trouver les mots, ses propres mots, atypiques mais convaincants". L’acteur devient la personne qui pourrait réunir Flamands et Wallons…

Le nouveau Premier ministre devra alors affronter les ruses des formations politiques qui risquent d’être totalement discréditées. Elles vont tout tenter pour mettre des bâtons dans les roues de JCVD, exploitant le filon des difficultés fiscales de la famille de l’acteur.