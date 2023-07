"J’avais besoin de retrouver mon public" : les premières confidences de Loïc Nottet sur sa tournée Addictocrate

Loïc Nottet était présent pour la troisième fois cette année aux Francofolies de Spa avant de commencer sa tournée autour de son dernier album Addictocrate. Bruno Tummers l’a rencontré pour évoquer la préparation de cette tournée.

Les festivals sont une sorte de tour de chauffe avant de commencer une tournée pour les chanteurs. De plus en plus viennent d’abord y performer avant d’aller performer en salle, comme Matt Pokora à Bertrix et Loïc Nottet à Spa. Une bonne manière selon eux de tester des choses.

"On rode le show", explique Loïc Nottet. "Ça nous permet aussi de voir comment les gens réagissent sur tel ou tel son."

Les gens qui viennent voir des concerts en festival n’ont pas la même exigence que quand ils vont en salle. On est libre d’avoir une petite marge d’erreur en festival parce que c’est un peu plus rock and roll dans l’esprit des gens.

Pour cette tournée à venir, Loïc Nottet a voulu se concentrer uniquement sur les chansons de l’album Addictocrate : "pour le moment je suis dans une ère où j’ai envie de m’exprimer en français. Et surtout j’ai envie de montrer ce nouvel univers, de le développer au maximum pour que les gens découvrent ce Loïc francophone."

Ce Loïc francophone partira aussi à la conquête du marché français pour sa tournée, avec de nombreuses dates en France. Mais au contraire de certaines salles belges comme le Palais 12 en février 2024, ce sera ici dans des salles de capacité plus réduite : "je veux juste de m’amuser", explique-t-il.

C’est ça que j’aime bien dans les petites salles, c’est que je vois le visage des gens. C’est des choses que j’ai moins la chance de voir dans des grandes salles.

Entouré d’une vingtaine de personnes dans les concerts, il sera accompagné sur la scène d’une troupe de quatre danseurs et deux musiciens : "j’avais envie de m’entourer de nouveaux cerveaux, d’une nouvelle créativité, parce que je voulais une image plus hip-hop. Moi je viens du contemporain, et je voulais trouver la croisée des deux mondes".