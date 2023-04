"J’appelle la direction de Delhaize à prendre le chemin de la négociation" et "à éviter la provocation", dit le ministre Dermagne à Jeudi en Prime

C’est une proposition que les parlementaires du groupe socialiste ont faite. Ils veulent qu’il soit possible de bloquer les prix d’une série de produits de première nécessité. Proposition soutenue par le vice-Premier ministre socialiste Dermagne. Quels produits seraient concernés ? La liste n’est pas exhaustive. "Les pâtes, le pain, les livres", avance Pierre-Yves Dermagne. "On bloquerait les prix comme on l’a fait par le passé", poursuit-il. "Aujourd’hui, on n’a plus le mécanisme juridique pour pouvoir le faire. Il existait auparavant, il a été supprimé sous une précédente législature, mais on pourrait le réintégrer dans notre droit en cas de nécessité", estime le ministre de l’Economie et du Travail.

Alors que du côté libéral, le vice-Premier ministre Clarinval (MR) a qualifié l’idée de "communiste" et d'"inefficace", Pierre-Yves Dermagne la défend. Pour lui, cela ne ferait pas forcément de tort aux producteurs. "On peut trouver une alliance objective entre l’intérêt des consommateurs et l’intérêt des petits producteurs", estime-t-il.

Au passage, il rappelle l’intérêt du système belge d’indexation automatique des salaires et des allocations, "un magnifique système". "On s’est battu pour le maintenir pendant cette crise", explique Pierre-Yves Dermagne. "Certains autour de la table, les Libéraux pour ne pas les nommer, disaient qu’on aurait dû opérer un ou deux sauts d’index comme ils l’avaient fait sous le gouvernement précédent de Charles Michel", poursuit Pierre-Yves Dermagne.