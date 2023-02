'J’aimerais bien faire du cinéma' : découvrez la Tipik Story de Loïc Nottet

À l’occasion de la sortie de son premier roman fantastique "Les Aveuglés – Le Palais Des murmures", Loïc Nottet s’est confié en toute sincérité dans notre Tipik Story.

Le chanteur, danseur et maintenant écrivain a fait du chemin depuis The Voice Belgique en 2014. Dans cette interview, il révèle ses traits de caractère prédominants, sa fierté d’être carolo et ce qu’il regarde en ce moment. Il nous dévoile également son rêve d’enfant, une anecdote pendant The Voice, mais aussi avec quel artiste il aimerait collaborer. Par ailleurs, comme Loïc Nottet l’avait confié chez Béné, il a toujours eu plein d’histoires en tête. C’est ce qui lui a permis entre autres d’écrire son romain. Découvrez également, ce que le chanteur aimerait faire au cinéma.