J'aime pas Noël, c'est grave docteur? (non)

Comment renverser la vapeur ?

"On peut toujours prendre la fuite, et aller sur une plage", analyse Roger Fiammetti. Troquer la dinde contre une caïpirinha, la messe de minuit contre une balade en catamaran (à condition déjà d’avoir le budget pour !). "On peut aussi décider de ne pas organiser Noël, et laisser un autre membre de la famille l’organiser", propose notre interlocuteur. "On peut aussi décider, quand on est invité, de ne pas terminer à la cuisine à faire la vaisselle, vu que ce sont toujours un peu les mêmes qui s’y collent". Mais voilà l’option qu’il préfère : "se préparer", pour perdre la peur du regard des autres, leur jugement. "Ce repas comporte toujours les mêmes paramètres : le regard des parents, des frères et sœurs, le jugement. Prendre de la distance avec ses blessures d’enfance peut aider à mieux vivre Noël et les fêtes de famille en général On a tout avantage à faire un petit travail d’introspection avant d’aller à ces réunions familiales". Un dernier conseil à l’attention de ceux qui n’aiment pas Noël parce que cette fête est synonyme de solitude : "n’hésitez pas à rejoindre des associations qui organisent des événements au moment de Noël, pour offrir un peu de chaleur, un peu de temps, à d’autres personnes. Cela fera du bien à la fois à la personne qui s’implique et au bénéficiaire qui est accueilli".

Une dernière question

On a voulu savoir si Roger Fiammetti aimait Noël. "Mais j'adoooore Noël! C'est justement pour ça que j'ai eu envie d'écrire ce livre: pour aider ceux qui subissent cette période et les aider à mieux traverser cette période".