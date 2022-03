"J’aime mon fils cool" : comment un patient totalement paralysé a pu communiquer grâce à des électrodes implantées

Imaginez-vous totalement enfermé dans votre corps : pensant, sentant, réfléchissant, mais incapable de bouger une paupière et a fortiori de communiquer avec votre entourage. Quand le corps devient une prison : c’est le quotidien des patients atteints de sclérose latérale amyotrophique (SLA), une maladie neurodégénérative dans laquelle les personnes perdent progressivement la capacité de bouger et de parler.

Certains patients gardent le contrôle d’une partie de leur corps, de telle sorte qu’il leur est encore possible de communiquer en sélectionnant des lettres de l’alphabet par le regard sur une interface. D’autres sont complètement prisonniers de leur corps, victimes d’un syndrome d’enfermement complet.

Penser bouger les yeux

Est-il néanmoins encore possible pour ces patients "enfermés" dans leur propre corps de communiquer d’une manière ou d’une autre ? Une importante publication dans Nature Communications apporte une réponse pour un patient : oui, ce patient complètement paralysé a pu parvenir à communiquer grâce à l’activité de son cerveau.

Des chercheurs de l’Université de Tübingen, en Allemagne, et du Wyss Center for Bio and Neuroengineering, à Genève (un centre de recherche et de technologie en neurosciences) ont implanté deux micro-électrodes dans le cortex d’un patient d’une trentaine d’années totalement paralysé.

Olivier Coquoz, Président directeur général du Wyss Center, décrit plus précisément ce participant à l’étude : "C’est un patient de 36 ans qui souffre de sclérose latérale amyotrophique. Il est lucide, conscient, il est complètement paralysé, c’est-à-dire qu’il ne peut même plus cligner des yeux ou les faire bouger. Il a perdu la parole. C’est ce qu’on appelle en français le 'syndrome d’enfermement complet'. Il vit à la maison, auprès de sa famille, avec une femme et un enfant en bas âge".

Après une période d’apprentissage de réponse à des stimuli auditifs, ce patient a été capable d’utiliser une stratégie purement cérébrale pour sélectionner des lettres, former des mots, et même des phrases, pour communiquer ses besoins à son entourage. Car si ses yeux ne pouvaient plus bouger, son cerveau, lui, était toujours capable d’envoyer le signal du mouvement oculaire, et donc une réponse positive ou négative à une série de propositions.