De retour au théâtre, Isabelle Jonniaux rassemble les photos prises au débotté et brosse le portrait d’une ville qu’elle vient de traverser. D’une photo à l’autre, les lieux se racontent à grands coups de rencontres, d’étonnements et d’histoires singulières. A Bruxelles, le public voyage entre les chants de l’Union St Giloise et les images du jour de ramassage des déchets, entre les vitrines des offices du tourisme et les traces d’humanités laissées par les stickers, les graffs et les tags.

Entre les statistiques publiées sur les portails des villes et les témoignages récoltés dans la rue, Isabelle Jonniaux livre un portrait éphémère et subjectif d’un lieu de vie. J’aime beaucoup ici nous invite à pousser la porte de la maison et à (re) découvrir le monde que nous connaissons.