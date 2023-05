"J'ai une épée", gagnez deux places pour la nouvelle pièce de Léa Drouet !

Après Violences présentée au Kunstenfestivaldesarts en 2021, Léa Drouet revient avec une nouvelle création au Théâtre National.

Croisant l’enquête de terrain, la fiction et une écriture de plateau qui se trame à la jonction du son, de la scénographie, du texte et du corps, la metteuse en scène et performeuse cherche moins à " regarder les enfants " selon une logique qui, sous couvert de nouvelle attention à donner, demeure celle du ciblage des identités, mais commence par " regarder comment on regarde les enfants ". Quels sont les " entours " de l’enfance ? Quelle forme donne aux enfants la manière dont ils sont observés et représentés, notamment par les institutions supposées les protéger, les éduquer, les encadrer ? Quels cadres existent, justement, et quels décadrages peuvent s’opérer pour qu’un enfant ait la place d’exister?

