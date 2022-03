J'ai une boule au poignet : c'est grave docteur ?

Ce genre de kyste peut disparaître spontanément en quelques mois ou, au contraire, évoluer vers l’augmentation de volume ou la stagnation. Il n’est pas possible de prédire l’évolution du kyste. Il faut simplement être patient. Parfois, il disparaît dans les 3 à 6 mois. Et d'autres fois, il stagne et s'il est gênant pour le patient, il faut alors avoir recours à la chirurgie.

Quand on opère ce kyste artho-synovial, on incise et on enlève non seulement la poche mais également ce qui est à l'’origine du kyste à savoir la zone de l’articulation d’où il provient. Il s'agit d'une opération assez banale dont se remet relativement facilement le patient.