'J"ai un impact": cinq conseils pour réduire votre facture d’énergie

Le gouvernement fédéral lance la campagne d’information "jaiunimpact" ce jeudi 7 avril. Objectif : vous aider à réduire votre consommation d’énergie. Le site jaiunimpact.be donne cinq conseils pratiques :

Baissez votre chauffage de 1 degré.

Chauffez uniquement les pièces dans lesquelles vous restez, fermez les portes des pièces que vous ne chauffez pas. Vous pourrez économiser jusqu’à 240 euros par an.

Attention aux appareils énergivores.

Ex : la température idéale pour un congélateur est de -18 degrés. Chaque degré en moins entraîne une consommation supplémentaire de 5%.

En Belgique, 30% de nos émissions CO2 proviennent de la mobilité. Un tiers du pétrole brut consommé vient de Russie.

Ex : le micro-ondes consomme jusqu’à 4 fois moins d’énergie qu’une taque à induction ou au gaz.

Des conseils qui peuvent vous permettre d’économiser des centaines d’euros par an selon Tinne Van der Straeten, la ministre de l’énergie : "l’utilisation intelligente de l’énergie, c’est bon pour notre portefeuille, cela nous aide à devenir moins dépendants de la Russie et c’est bon pour le climat."

Les foyers belges sont parmi les plus énergivores d’Europe. L’isolation est la meilleure solution pour réduire sa consommation énergétique et aider le climat. Une bonne isolation permet de faire jusqu’à 30% d’énergie.

La Belgique, dépendante du gaz et du pétrole russes ?

La Belgique importe 30% de pétrole, 20% d’uranium et jusqu’à 6% de gaz naturel de Russie. La guerre en Ukraine a montré la dépendance de l’Europe du gaz et du pétrole russes. Pour l’instant, il n’y a pas de risques de pénurie.

"Si nous devenons plus indépendants sur le plan énergétique, nous pouvons nous assurer de factures d’énergie plus basses d’un point de vue structurel." selon Tinne Van der Straeten.

La campagne du gouvernement fédéral a également pour but de marquer son soutien avec l’Ukraine car selon la ministre de l’énergie. "Aujourd’hui, l’énergie est utilisée comme une arme par la Russie, on le sent dans notre portefeuille. C’est donc également une campagne de solidarité avec l’Ukraine."

Moins de dépendance aux énergies fossiles.

Le gouvernement a débloqué près d’1,2 milliards d’euros pour le développement d’énergie éolienne en mer et sur terre, réduit la TVA à 6% sur les panneaux solaires, les pompes à chaleur et les chauffe-eau solaires et prolongé la réduction de la TVA à 6% pour la démolition et la reconstruction.